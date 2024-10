Zelenskyj ber om respons på Nord-Koreas Russland-støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han sier det trengs en respons etter at sørkoreanske myndigheter publiserte satellittbilder av det som skal være nordkoreanske soldater på russisk jord. Ifølge Sør-Korea planlegger nordkoreanerne å sende så mange som 12.000 soldater for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

– Vi må besvare og motarbeide dette. Vi kan ikke la ondskapen styrke seg ytterligere. Om verden er stille nå, og vi blir møtt av nordkoreanske soldater ved frontlinjen like ofte som vi forsvarer oss mot droner, vil det ikke tjene noen i verden. Det vil kun forlenge krigen, sier Zelenskyj i sin videotale søndag.

Kreml nekter for påstandene om den nordkoreanske hjelpen. Natos generalsekretær Mark Rutte sa fredag at Nato ikke har kunnet bekrefte at Nord-Korea sender soldater.

Zelenskyj sier at trusselnivået vil økes og at det vil bli mer ustabilitet når Nord-Korea lærer seg moderne stridstaktikker. Han omtaler samarbeidet som en ondsinnet allianse og oppfordrer Ukrainas allierte til å ha planen klar. Et nytt lands involvering i krigen vil utgjøre ny trussel, sier han.

