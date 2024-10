Sju israelere pågrepet for spionasje for Iran

Israelsk etterretning og politi har oppløst et spionnettverk som involverte sju israelske statsborgere som handlet på vegne av iransk etterretning, heter det i en uttalelse fra politiet mandag.

Samtlige er pågrepet. De sju skal være fra byen Haifa og nordlige områder av Israel.

– Dette nettverket samlet sensitiv informasjon om militærets baser og energiinfrastruktur, står det i uttalelsen.

Spionasjen skal ha foregått over en periode på to år under ledelse av to iranske agenter kjent som Alkhan og Orkhan, sier politiet, og legger til at de mistenkte skal ha mottatt hundretusenvis av dollar i overføringer fra russiske turister.

– Nettverksmedlemmene var klar over at informasjonen de ga utgjorde en fare for nasjonal sikkerhet og potensielt kunne hjelpe fiendtlige rakettangrep, heter det videre i uttalelsen.

Mandagens kunngjøring kommer noen uker etter at israelsk politi sa de hadde pågrepet en israeler mistenkt for å ha blitt rekruttert av Iran for å planlegge et attentat mot blant andre statsminister Benjamin Netanyahu.

Israel fører for tiden krig mot Iran-støttede Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza. Israel har også lovet å gjengjelde et rakettangrep fra Iran 1. oktober.