Hjerneblødning for Brasils president etter fall i hjemmet

Først ble det sagt at Lula fikk et kutt i hodet da han falt i hjemmet. Senere ble det offentliggjort at han også har hatt en mindre hjerneblødning.

Egentlig skulle den brasilianske presidenten reist til russiske Kazan søndag, men legene hans frarådet den lange flyturen.

Lulas lege, Roberto Kalil, sier til TV-kanalen GloboNews at fallet skadet bakhodet hans så kraftig at de måtte sy flere sting, i tillegg til hjerneblødningen.

– Det er en tilstand som vil kreve gjentatte tester gjennom uken. Enhver hjerneblødning kan teoretisk sett forverres de påfølgende dagene, så observasjon er viktig, forteller Kalil.

Ifølge Kalil er Lulas tilstand bra, etter omstendighetene.

Utenriksminister Mauro Vieira skal lede Brasils delegasjon i Russland. Lula blir med via videolink.

