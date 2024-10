Dødt løp i EU-avstemning i Moldova

De tidligere resultatene søndag kveld ga nei-siden flertall, men gjennom natta har forspranget blitt hentet inn ettersom stemmene har blitt talt opp, viser oversikten. Med drøye 2 prosent igjen å telle hadde begge sidene fått nøyaktig 50 prosent.

Spørsmålet er om landet skal grunnlovfeste det å bli med i EU som et strategisk mål. Landet har også presidentvalg, der den sittende EU-vennlige presidenten Maia Sandu synes å gå videre til en ny valgomgang mot russiskvennlige Alexandr Stoianoglo. Den vil avholdes 3. november.

Sandu sa natt til mandag at det moldovske valget hadde blitt utsatt for storstilt valgpåvirkning.

Ifølge henne har kriminelle grupper med støtte fra utlandet forsøkt å kjøpe opptil 300.000 stemmer for å underminere valget.

– Moldova står overfor et angrep mot landets frihet og demokrati, både i dag og de siste månedene, som mangler sidestykke, sa Sandu til støttespillere i Chisinau. Hun la til at det er «klare beviser» på at stemmer er forsøkt kjøpt, noe hun omtaler som «bedrageri i makeløst omfang»:

– Målet deres var å undergrave en demokratisk prosess. Intensjonen deres var å spre frykt og panikk i samfunnet. Vi venter på de endelige resultatene og vil svare sterkt, sa hun.

Anklager i opptakten

I forkant av valget har Nato-sjef Mark Rutte anklaget Russland for å forsøke å stanse Moldovas vei mot EU-medlemskap. Også landets provestlige regjering og president har anklaget Russland for utidig innblanding, blant annet ved hjelp av desinformasjon, dataangrep og bestikkelser.

Landets myndigheter har rettet flere anklager mot oligarken Ilan Shor, som bor i Russland. Han ble tidligere i oktober fengslet in absentia for bedrageri og tyveri for å ha forsøkt å betale et nettverk av minst 130.000 velgere til å stemme nei til EU og støtte Shors foretrukne kandidat i valget.

I sosiale medier har Shor åpent tilbudt moldovere penger for å overbevise andre til å stemme slik han ønsker, noe han sier er en legitim bruk av pengene han har tjent.

Natt til mandag erklærte han at moldoverne hadde stemt ned EU-ambisjonen, og la til at «i dag gratulerer jeg dere». Videre henvendte han seg til Sandu og skrev at hun «tapte kampen».

Moldovske myndigheter tok før valget ned nettsider som de mener fremmet desinformasjon og kunngjorde at de hadde avdekket et program i Russland som skulle trene opp moldovere til å stelle i stand opptøyer og uro.

Linjeskifter

Moldova ligger mellom Romania og krigsherjede Ukraina og har blitt dratt i både vestlig og russiskvennlig retning siden Sovjetunionen falt sammen i 1991.

Forholdet til Russland har kjølnet i Sandus tid som president. Hennes regjering har fordømt den russiske invasjonen av Ukraina, anklaget Russland for å ha planer om å felle henne og lagt om forsyningene. Hun ønsker å ta landet inn i EU innen 2030.

Russland anklager henne for å opptre russofobisk.

På meningsmålingene før valget var det klart flertall for ja-siden i EU-spørsmålet.