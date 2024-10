Axios: Israels krav for å stanse krigen i Libanon

Axios viser til to amerikanske tjenestepersoner og en israelsk tjenesteperson som kilder. Ifølge nettstedet skal Det hvite hus’ spesialutsending Amos Hochstein mandag til Beirut for å diskutere en diplomatisk løsning.

Israelske tjenestepersoner forklarer til Axios at dokumentet ble utarbeidet etter diskusjoner mellom den israelske regjeringen, forsvarsdepartementet og det israelske militæret (IDF).

Blant kravene er angivelig at IDF får være aktivt til stede sør i Libanon for å forhindre at Hizbollah ruster opp nær grensa og at det israelske flyvåpenet får operere i libanesisk luftrom.

En amerikansk tjenesteperson beskriver det som svært usannsynlig at Libanon og det bredere verdenssamfunnet vil gå med på Israels krav. Det var søndag kveld nye israelske angrep mot forsteder sør i Beirut og mot flere steder i Bekaadalen øst i landet.

