Ukrainsk angrep mot sprengstoffabrikk i Russland

På meldingstjenesten Telegram meldes det at den statlige fabrikken Ya M. Sverdlov i Dzjerzjinsk i Nizjnij Novgorod-regionen var mål for angrepet, og at fire brannmenn fikk lettere skader.

Fabrikken er en av landets største fabrikker for eksplosiver som det russiske militære benytter til krigen i Ukraina.

Russlands forsvarsdepartement melder at 110 ukrainske droner ble skutt ned i løpet av natten, blant dem en over Moskva og de andre i Kursk-regionen og Lipetsk i sørvest.

