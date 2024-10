Nord-Korea: Har funnet rester av sørkoreansk drone

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA hadde dronen en boks for spredning av informasjonsbrosjyrer på undersiden.

Dette, sammen med formen og den antatte flytiden gjør at myndighetene i nord regner det som sannsynlig at den spredte brosjyrer over Pyongyang-området.

– Men konklusjonen er ikke trukket ennå, melder KCNA.

Sør-Koreas regjering har avvist å kommentere om de bruker slike droner.

– Nord-Koreas ensidige påstander er ikke verdt å verifisere, og de fortjener heller ikke et svar, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartement i landet.

Spenningen på Koreahalvøya har økt etter at Nord-Korea i slutten av mai i år begynte å sende ballonger med søppel til nabolandet i sør.