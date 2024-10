G7s forsvarsministre støtter at Ukraina blir Nato-medlem

Italia har formannskapet i G7-landene for tiden, og møtet til forsvarsministrene fant sted i Napoli. Representanter for EU, Nato og Ukraina var også til stede på møtet.

I sluttkommunikeet ga forsvarsministrene sin klare støtte til at Ukraina en dag blir medlem av Nato etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidligere i uka la fram sin «seiersplan» for EU og Nato, uten umiddelbar å få invitasjonen han ønsket.

Før møtet sa Italias forsvarsminister Guido Crosetto at vår tid er preget av et svekket globalt sikkerhetsnettverk, og advarte om at konfliktløsning ikke blir lett spenningen drives fram av to helt forskjellige visjoner av verden.

På møtet tok forsvarsministrene også opp Kinas truende aktivitet rundt Taiwan og situasjonen i Midtøsten, med krig i Gaza og Libanon. De uttrykte bekymring for situasjonen for FN-styrkene i Libanon som trues av Israel.

G7 består av USA, Storbrittania, Tyskland, Frankrike, Italia, Canada og Japan.

