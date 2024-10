Hamas bekrefter at Yahya Sinwar er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er gruppas nestleder på Gazastripen og sjefforhandler, Khalil al-Hayya, som fredag bekreftet dødsfallet.

Han sier at Sinwars død kun vil styrke gruppa, og at gislene ikke blir sluppet fri før Israels krigføring stanser, og israelske styrker trekker seg ut av det palestinske området.

Vestlige land håper at Sinwars død vil gjøre det lettere å få i stand en våpenhvile, men Israel har ikke vist tegn til å trappe ned angrepene.

Al-Haaya truer nå med at drapet på Sinwar kommer til å bli en «forbannelse for okkupantene», og han lover at Hamas kommer til å fortsette på samme vei helt til det palestinske folket har fått oppfylt sine ambisjoner.

Torsdag opplyste israelske myndigheter at Sinwar ble drept av israelske soldater sør på Gazastripen etter en skuddveksling. Drapet blir hyllet både i Israel og USA.