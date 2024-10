One Direction-medlemmene om Liam Paynes død: – Helt knust

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er helt knust, sier gruppen ifølge Sky News.

De sier at de vil komme med flere uttalelser når det er klare for det, men at de trenger tid til å sørge.

– Vi kommer til å savne han fryktelig mye. Vi elsker deg, Liam, skriver de tidligere bandmedlemmene Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan og Zayn Malik.

Ett av medlemmene, Louis Tomlinson, deler også en egen uttalelse på sin Instagram-konto.

Han skriver blant annet at Payne var en han så opp til hver dag, og at han var en positiv, morsom og snill sjel.

– Jeg skulle ønske jeg fikk sjansen til å si farvel og fortelle deg en gang til hvor glad jeg var i deg, skriver Tomlinson.