IDF sier de kan ha drept Hamas-leder Yahya Sinwar

Tre personer ble drept under en operasjon på Gazastripen, ifølge en uttalelse fra IDF. De undersøker muligheten for at den ene av dem er Sinwar, heter det videre.

En talsmann for de israelske myndighetene sier de foretar DNA-tester for å se om Sinwar er blant de tre drepte.

Nyhetsbyrået Reuters siterer to anonyme kilder som sier israelske ministre er blitt informert om at Sinwar høyst sannsynlig er død.

Samtidig siterer de israelske kringkasterne KAN og N12 israelske tjenestepersoner som angivelig slår fast at Sinwar er drept.

Sinwar ble utpekt til ny politisk leder for Hamas etter at tidligere leder Ismail Haniyeh ble drept under et besøk i Irans hovedstad Teheran i juli.

Ved et annet tilfelle i september omtalte blant annet Haaretz at Israel forsøkte å finne ut om Sinwar var truffet i et luftangrep mot en tunnel under Gazastripen, eller om han bevisst hadde brutt kontakt med andre for å hindre at han ble funnet.

Sinwar har gjemt seg i tunnelene under Gaza siden angrepet mot Israel 7. oktober i fjor. Han har likevel hatt kontakt med Hamas-personale utenfor tunnelene og indirekte med andre land gjennom meklere i forbindelse med forhandlingene med Israel.