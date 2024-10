USA har advart Israel om at de kan stanse våpenleveranser

Brevet, som ble sendt 13. oktober, er sendt fra USAs utenriksminister Antony Blinken og USAs forsvarsminister Lloyd Austin, skriver Axios-journalist Barak Ravid på X.

Også nyhetsbyrået Reuters har sitert meldingen.

– Vi skriver for å understreke at den amerikanske regjeringen er dypt bekymret for de forverrede forholdene i Gaza, og ber om at den israelske regjeringen tar grep denne måneden for å snu trenden, heter det i brevet, ifølge Reuters.

USAs forsvarsdepartement har ikke besvart Reuters' henvendelser. Heller ikke representanter for israelske myndigheter har svart nyhetsbyrået.

Trapper opp angrep i nord

Israel har den siste tiden trappet opp operasjoner i Nord-Gaza. Israelske styrker har blant annet omringet den store flyktningleiren Jabalia. Området har i over en uke blitt beskutt fra både luften og bakken.

Palestinske helsemyndigheter opplyser tirsdag at minst 17 mennesker er drept i israelske angrep ved Al-Falouja i Jabalia. Dagen før ble det meldt at minst ti mennesker ble drept mens de sto i en matkø.

– Vi er blitt angrepet fra luften og bakken i en uke uten stans. De vil at vi skal dra. De vil straffe oss for at vi nekter å forlate hjemmene våre, sier Marwa, en 26 år gammel kvinne som har reist til en skole i Gaza by, også det i nord, sammen med familien sin.

Les også: Gazas tilgang på nødhjelp verre enn noensinne, ifølge Unicef

Unicef advarer

Unicef advarer om at tilgangen på nødhjelp i Gaza er på sitt verste siden krigen brøt ut for litt over ett år siden.

– August var den måneden med minst humanitær hjelp siden krigen brøt ut. Nå ser vi det som trolig er de verste restriksjonene på humanitær hjelp noensinne, sier Unicefs talsmann James Elder.

Dagen før meldte FNs høykommissær for menneskerettigheter at Israel ser ut til å ha kuttet forbindelsen mellom Nord-Gaza og resten av det palestinske området.

Om lag halvparten av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere bor i utgangspunktet i den nordlige delen av Gazastripen. Men mange flyktet i den første fasen av krigen for rundt et år siden. Om lag 400.000 mennesker er blitt igjen, ifølge FN-anslag.

Les også: Gaza etter ett år med krig: – Alt er lagt i grus