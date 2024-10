Pulitzervinner: – Vi har redusert det radikale til en offentlig fridag

– Det hadde ikke vært skrevet en biografi om Martin Luther King jr. på lenge, og vi har mistet ham av syne som en radikal skikkelse. Vi har også mistet ham av syne som en religiøs figur. Vi har bare gjort ham til en trygg, komfortabel nasjonal høytid, redusert til talen «I have a dream». Det har vannet ut budskapet han formidlet. Vi trenger det mer radikale budskapet i dag, fordi han virkelig var en radikal.

I 2024 vant Jonathan Eig Pulitzerprisen for beste biografi med boken «King: Et liv» om borgerrettighetsaktivisten Martin Luther King jr. Han møter Dagsavisen i bibliotekbaren på Hotel Bristol i Oslo sentrum.

– Du skriver innledningsvis i biografien om Martin Luther King jr. at ikke alle vil sette pris på den versjonen du portretterer av ham. Hva legger du i det?

– Jeg tror at hvis man kun fokuserer på helgenen, så blir det verken troverdig eller nyttig, fordi da overser vi detaljene. Jeg tror folk kan håndtere sannheten. Jeg tror folk kan håndtere at denne store moralske lederen hadde feil, og at vi også risikerer å miste av syne hvor mye han utfordret oss. Grunnen til at han er verdt å huske, er fordi han utfordret oss til å tenke nytt om noen av våre fordommer rundt rase, det militærindustrielle, materialismen. Dette er samtaler vi egentlig ikke har lenger, sier Eig, og legger til:

– Er det noen i Amerika i dag som sier at vi kanskje har et for stort militære? Ingen sier det lenger. King presset oss på måter som gjorde oss ukomfortable, og jeg tror vi kan håndtere det. Vi må være mer ærlige om hvem han virkelig var, sier Eig.

Om Jonathan Eig

Jonathan Eig (f. 1964) er en prisvinnende amerikansk forfatter og journalist.

Han startet sin journalistkarriere allerede som 16-åring i en lokalavis, og har senere blant annet jobbet for The Wall Street Journal og som frilanser for The New York Times.

Som forfatter er Eig kjent for sine biografier. På norsk har han tidligere utgitt Ali: Et liv, om bokseren Muhammad Ali. Hans bøker er oversatt til en rekke språk og har ligget på toppen av bestselgerlistene.

For King: Et liv mottok han Pulitzerprisen 2024 i kategorien biografi.

Eig er bosatt i Chicago.

Det radikale som forsvant

– Hva har skjedd med de radikale stemmene som King i amerikansk politikk?

– Donald Trump er radikal. Bernie Sanders er radikal. Så vi har fortsatt noen radikale skikkelser. Det var et attentatforsøk. Men jeg tror generelt at vi har prøvd å glatte ut kantene på disse radikale figurene og gjøre dem til noe vi er komfortable med. Og det er en av de negative bivirkningene av å hedre King på den måten vi gjør, skape en nasjonal høytid. Det er flott å lære barn om talen «I Have a Dream», men på et tidspunkt er de gamle nok til at vi også bør lære dem at den samme talen krevde gjenoppreisning, økonomisk likhet og en slutt på politistaten, sier Eig.

– King var ikke akkurat populær i sin samtid?

– Han ble utrolig upopulær i årene etter «I Have a Dream», og hele to tredjedeler av alle amerikanere var imot ham. Det er noe vi bør minne folk på – vi feirer ham nå, men det har ikke alltid vært slik, sier Eig.

– Det virker som at det dukker opp radikale stemmer i amerikansk politikk med ujevne mellomrom, hva er det med det «ekstreme» i politikken som appellerer til amerikanere?

– Det er et godt spørsmål, for på mange måter var King en sterkt samlende skikkelse. Han er en av de få som dukker opp på den tiden, sent på 50- og tidlig på 60-tallet, som kunne snakke til både Nord- og Sørstatene, svarte og hvite. Fordi han er religiøs, og fordi han virkelig bygget på prinsippene i grunnloven og demokratiet, sier Eig.

Forfatteren mener Kings radikalisme bunnet ut i samlende prinsipper, og at den står i sterk kontrast til Donald Trumps politikk.

– Kings radikalisme var forankret i ting de fleste kunne støtte, og det er derfor han var vellykket i begynnelsen. Han sier ikke at vi skal rive samfunnet ned, han sier at vi bør åpne det opp. At han vil gjøre det sterkere ved å la alle amerikanere være en del av det. Det er et svært samlende prinsipp, og det var uvanlig. Det er overhodet ikke det Donald Trump sier. Trump sier at vi må skru klokken tilbake, sier Eig.

Forfatter Jonathan Eig har jobbet i flere år som journalist for blant annet The Wall Street Journal og New York Times. Han har nylig mottatt Pulitzer-prisen for biografien han har skrevet om Martin Luther King Jr. (Ulrik Øen Johnsen)

Religion som politisk plattform

– Martin Luther King Jr. var en dypt religiøs politisk skikkelse. Hvordan ser du at religionens rolle har endret seg i amerikansk politikk siden hans tid?

– På Kings tid tilhørte rundt tre fjerdedeler av alle amerikanere en religiøs institusjon og deltok regelmessig. Halvparten av alle amerikanere satt i kirken hver søndag. Kirken hadde derfor muligheten til å utvide Kings budskap. Den sørlige baptistkirken mobiliserte de fleste av hans frivillige, hvor han kunne spre budskapet og få folk til å marsjere og fysisk slutte seg til bevegelsen, sier Eig.

Voting Rights Act Voices Martin Luther King Jr. (1929-1968) vinker til folkemengden rundt Lincoln Memorial etter sin "I Have a Dream"-tale i 1963. (Anonymous/NTB kultur)

De siste årene har man sett at religiøse grener som Evangelikalisme har dominert viktige velgergrupper for Det republikanske partiet i USA.

– Vi ser en oppsplitting der evangeliske kristne fokuserer mest på saker som å få slutt på abort. Dette fokuset er veldig målrettet, og de kan dra nytte av å velge en republikansk kandidat som for eksempel kan utnevne høyesterettsdommere. Vi ser ikke lenger den enhetlige følelsen av formål, som at vi skal elske hverandre, og at Bibelen kan være et flott verktøy for å spre kjærlighet og religion. Religion brukes nå mer på en målrettet måte. Vi kan nå ut til disse religiøse velgerne på disse sakene, mens andre sentrale religiøse temaer som å bekjempe fattigdom og få slutt på krig ikke diskuteres, sier Eig.

Sultet etter en moralsk leder

Eig sier han tror det er viktig for folk å bli påminnet om at det er verdt å kjempe for det man tror på, selv når man møter motgang.

– Å skrive en biografi om noen som er så kjent og ofte omtalt, hva har den erfaringen gitt deg?

– Det har vært utrolig, men også måten denne boken har berørt folk på. Det var noe jeg ikke var helt forberedt på. Jeg visste at den var viktig, og at det sannsynligvis var det viktigste jeg noen gang ville skrive. Men når man gir ut en bok, vet man aldri om folk vil bry seg eller reagere følelsesmessig. Fra dag én, selv før boken kom ut, begynte jeg å se anmeldelser dukke opp, og jeg merket at denne boken knyttet seg til folk på en kraftfull måte, sier Eig.

– Tror du folk trengte å bli minnet på at Martin Luther King faktisk eksisterte?

– Jeg tror folk har sultet etter en moralsk leder de kunne relatere til, som fikk dem til å føle at det var greit å tro på en bedre verden, og at det var greit å ha idealer og moral. Vi er så desperate etter det. han var et ekte menneske, at han hadde følelser, at han feilet mange ganger, og at han led følelsesmessig. Den delen, den emosjonelle og psykologiske biten, har virkelig truffet folk som har blitt sterkt berørt av det faktum at han var deprimert. Jeg tror de finner mye trøst i å vite at deres helt måtte kjempe, sier Eig.

