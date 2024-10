Libanons statsminister: USA har lovet nedtrapping av Beirut-angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Gjennom vår dialog med amerikanske myndigheter forrige uke, fikk vi en slags garanti for en redusering i angrep mot Beirut og de sørlige forstedene, sier Mikati i en uttalelse.

Han går ikke nærmere inn i detaljer om disse løftene, men sier at USA er «seriøse» når det gjelder å legge press på Israel.

Senere onsdag bekrefter amerikansk UD at de har tatt opp Beirut-angrepene med Israels regjering.

– Det er noen mål som er passende for Israel å angripe. Men når det kommer til slike angrep som vi har sett i Beirut de siste ukene, så har vi sagt tydelig ifra til Israel at det er noe vi er bekymret for og noe vi er imot, sier talsperson Matt Miller i utenriksdepartementet.

USA bekymret for dødstall

Den libanesiske hovedstaden har vært mål for en rekke israelske angrep siden Israel trappet opp krigen mot den libanesiske militsen sent i september, og USA var spesielt bekymret for det høye dødstallet.

I flere angrep i dagene etter opptrappingen, ble flere hundre mennesker drept i Beirut. Tusenvis av mennesker ble også såret.

Totalt er 1356 personer drept i Libanon siden 23. september, ifølge Libanons helsedepartement.

Israelske medier har den siste tiden skrevet at USA har lagt press på Israel til å stanse angrepene i Beirut, noe israelske tjenestepersoner har avvist.

Det har imidlertid ikke vært noen nye angrep mot Beirut siden forrige uke.

Bistandsarbeider: – Jeg ser ingen vei ut for Libanon (+)

Libanon vil ha våpenhvile

I et intervju med den arabiske TV-kanalen Al Jazeera sier Mikati at hans regjering ønsker å få på plass en våpenhvile og velge en president i landet, en rolle som har stått ledig siden 2022.

Han vil også implementere resolusjon 1701 fra FNs sikkerhetsråd. Vedtaket fra 2006 ber Israel og Hizbollah om å få en slutt på den væpnede konflikten seg imellom.

Les også: Netanyahu avviste fransk våpenhvileforslag i Libanon