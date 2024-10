Sykehus: Tre drept i angrep mot teltleir på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Om lag 50 personer er såret, ifølge al-Aqsa-sykehuset.

Telt skal ha tatt fyr, og folk i området har tatt med seg de skadede til sykehuset, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa var det israelske kampfly som bombet telt inne på sykehusområdet.

Avichay Adraee, talsperson for Det israelske forsvaret (IDF) overfor arabiskspråklige medier, opplyser på X at kampfly har gjennomført et angrep mot «et kommando- og kontrollkompleks» som er anlagt i området «tidligere kjent som al-Aqsa-sykehuset».

– Hamas-medlemmer brukte sykehuskomplekset til å planlegge og gjennomføre terroraksjoner mot IDF-styrker og staten Israel, hevder talspersonen.