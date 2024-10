Poliovaksinering startet opp igjen i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Poliovaksinasjon i sentrale Gaza har begynt. Vi oppfordrer alle foreldre og omsorgspersoner til å sørge for at barna deres får vaksinen, skriver Verdens helseorganisasjons (WHO) kontor i okkuperte palestinske områder på X mandag.

Rundt 591.700 barn under ti år, som fikk første dose for noen uker siden, skal etter planen vaksineres på nytt. Vaksinasjonen skal foregå i tre faser: Først sentralt i Gaza, så i sør og til slutt i nord.

Det er knyttet større bekymring til denne runden enn den første vaksinasjonsrunden mot polio i det krigsherjede området, særlig med bakgrunn i Israels opptrapping i Nord-Gaza de siste ukene.

– Forholdene på bakken er mye mer komplisert denne gangen, sa Jean Gough i Unicef søndag.

I august ble det første poliotilfellet i Gaza på 25 år bekreftet. Et spedbarn på ti måneder var smittet. For å forhindre en epidemi begynte WHO massevaksinering 1. september.

To vaksinedoser må gis med fire ukers mellomrom for å hindre spredning.