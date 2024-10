Nye anklager mot Diddy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minst seks nye søksmål mot rapperen ble anlagt i en føderal domstol i Manhattan mandag av to kvinner og fire menn, som alle ville være anonyme.

En av mennene, som er fra North Carolina, hevder at han ble utsatt for overgrep under en av Combs' fester da han var 16 år gammel i 1998.

Mannen hevder at Combs tok ham på testiklene og fortalte ham at det var et ritual.

– Ønsker du ikke å slå gjennom i næringen? hevder mannen at Combs spurte ham.

Combs og hans forsvarere har ikke besvart henvendelser fra nyhetsbyrået AP om de siste anklagene.

De nye søksmålene føyer seg inn i rekken av søksmål mot artisten. Flere enn 100 personer ønsker å saksøke artisten for seksuelle overgrep og seksuell utnyttelse, opplyste den Texas-baserte advokaten Tony Buzbee i begynnelsen av oktober.

Combs er varetektsfengslet og tiltalt av føderale myndigheter for seksuell menneskehandel, vold og utpressing. Han nekter straffskyld. Rettssaken mot ham starter 5. mai neste år.

