Le Pen møtte i retten for å svare på korrupsjonsanklager

Den ni uker lange rettssaken kan få stor betydning for Le Pens politiske karriere ettersom hun trolig ønsker å stille som presidentkandidat i 2017.

Hun framsto selvsikker og målrettet i retten og slo fast med høy stemme at hun absolutt ikke føler at hun er skyldig i den aller minste ulovlighet.

Le Pen og om lag 25 partifeller anklages for å ha misbrukt EU-midler til å finansiere partiets virksomhet i Frankrike i stedet for å dekke utgifter i forbindelse med arbeidet i EU-parlamentet. Le Pen avviser anklagene.

Hun skal svare på spørsmål fra dommerne i tre dager fram til onsdag, blant annet om at EU-midler ble brukt til å betale lønn til hennes livvakt, stabssjef og to andre medarbeidere i partiet Nasjonal samling.

I retten mandag gikk hun grundig inn på sin mening om at EU-parlamentarikernes rolle er langt mer enn bare å utarbeide og stemme på EUs reguleringer, som promotering i pressen, møter med velgerne, møter i partiet og tilstedeværelse på andre arrangementer.

Hun viste til at den franske nasjonalforsamlingen anser all politisk virksomhet som innenfor de folkevalgtes mandat, og at slik bør det også være i EU-parlamentet.

Rettssaken startet for to uker siden og er ventet å vare i ni uker. Le Pen og de andre tiltalte risikerer opp til ti års fengsel og bøter på opp til en million euro om de blir funnet skyldig. De kan også tape sine borgerrettigheter og nektes å stille til valg.

