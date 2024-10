Tyske medier: Biden gjennomfører forkortet Tyskland-besøk neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det erfarer både det tyske nyhetsbyrået DPA og nyhetsmagasinet Der Spiegel. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Biden skal ifølge deres opplysninger ha planer om å møte både Tysklands statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier kommende fredag.

Opprinnelig skulle Biden gjennomføre et fullskala statsbesøk, med bankett og andre offisielle begivenheter, men programmet skal nå ha blitt sterkt forkortet. Besøket skulle egentlig finne sted i forrige uke, men ble avlyst på kort varsel da det ble klart at orkanen Milton kom til å føre til store skader i Florida og andre områder i det sørøstlige USA.

Dermed fikk han heller ikke deltatt på Ukraina-toppmøtet på den amerikanske flybasen på Ramstein vest i Tyskland, ei heller gjennomført et besøk i Angola.

Steinmeier ventes ifølge tyske medier fortsatt å gi Biden en tysk æresorden for hans arbeid for tysk-amerikansk vennskap. Besøket blir, dersom det gjennomføres, det første bilaterale besøket Biden gjør i Tyskland under sine fire år som president. Han var med på G7-toppmøtet i Elmau i 2022, og har mellomlandet i Tyskland ved flere anledninger, men altså aldri besøkt Tyskland på egen hånd som president.

