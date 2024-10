Trump åpner for å bruke militæret mot politiske motstandere

Uttalelsene kom i forbindelse med et spørsmål om neste måneds presidentvalg under et intervju på den konservative nyhetskanalen Fox News. USAs president Joe Biden sier han regner med at valget kommer til å være fritt og rettferdig, men at han ikke vet om det vil gå fredelig for seg.

– Jeg tror det største problemet er den indre fienden, ikke engang folkene som har kommet utenfra og ødelagt landet vårt. Vi har noen veldig dårlige mennesker, noen veldig syke mennesker, radikale venstregærninger. Og jeg tror de burde håndteres av nasjonalgarden, og om nødvendig, militæret, sa Trump.

I 2020 tapte Trump presidentvalget, og han brukte de påfølgende dagene og ukene på å spre konspirasjonsteorier og oppfordre sine tilhengere til ikke å akseptere resultatet. Dette førte til at hundrevis stormet kongressbygningen i Washington 6. januar 2021, et angrep der fem demonstranter og én politimann mistet livet.

Valgkampsjefen til visepresident Kamala Harris, som er Demokratenes presidentkandidat, tordnet mot Trump.

– Jeg vet folk har blitt numne overfor Trump gjennom det siste tiåret, men dette burde være sjokkerende for amerikanere flest, sier Ian Sams i en uttalelse.

