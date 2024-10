Trump vil ha dødsstraff for migranter som dreper amerikanere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På valgmøtet i Aurora i delstaten Colorado, fremstilte Trump migranter som farlige kriminelle. Flankert av bilder av påståtte medlemmer av en venezuelansk gjeng, oppfordret den republikanske presidentkandidaten til dødsstraff for migranter som dreper amerikanske borgere eller politifolk.

Han sa også at han vil lansere en landsomfattende «operasjon Aurora» rettet mot gjengmedlemmer.

I oppkjøringen til valget 5. november har Trumps retorikk om innvandrere hardnet til. Et tilbakevendende tema i Trumps valgkamp har vært det han velger å kalle «migrantkriminalitet», selv om akademiske studier viser at migranter ikke begår kriminalitet i noen større grad enn dem som er først i USA.

Tidligere har Trump i tillegg tatt til orde for å utvide dødsstraffen til å gjelde for flere forbrytelser inkludert å tvinge kvinner og barn til prostitusjon.

Han har flere ganger blitt minnet om at han i 1989 tok ut flere helsides avisannonser i New York der han ba om å gjeninnføre dødsstraff. Dette skjedde mens fem tenåringsgutter var anklaget for en grov voldtekt. De ble dømt, men dommene ble opphevet i 2002.

Nesten halvparten av USAs delstater forbyr dødsstraff. På føderalt nivå består dødsstraffen, men brukes sjelden. Siden 2001 er 14 menn og 2 kvinner henrettet av de føderale myndighetene. 13 av de 16 henrettelsene ble fullbyrdet mens Trump var president. De øvrige tre skjedde under president George W. Bush.

Les også: Abort er blitt valgkampsak nummer 1 for unge kvinner i USA

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)