Kamala Harris publiserer rapport om egen helse

Rapporten er ventet å publiseres i løpet av lørdag lokal tid, ifølge en Harris-assistent. I den konkluderes det med at «hun har den fysiske og mentale evnen som kreves for å utføre presidentskapets oppgaver», ifølge assistenten.

Harris, som fyller 60 år neste uke, er nesten 20 år yngre enn motstanderen Trump, som fylte 78 år i juni. Valgkampapparatet hennes har siden hun tok over for 81 år gamle Joe Biden gjentatte ganger trukket fram Trumps relativt høye alder.

Målet med helserapporten er å sette et søkelys på at Trump ikke ønsker å publisere opplysninger om sin egen helse. Harris' valgkampapparat håper dessuten at den store aldersforskjellen mellom kandidatene skal være med på å overtale ubestemte velgere.

Det amerikanske valget går av stabelen 5. november.

