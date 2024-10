Israel med nye evakueringsordrer i Sør-Libanon

Awali renner fra vest i Bekaadalen og ut i Middelhavet. Elven ligger rundt 35 kilometer sør for hovedstaden Beirut.

Flere av de nevnte landsbyene er steder som nylig har blitt utsatt for israelske angrep og dermed allerede er tomme. IDF hevder i meldingen at Hizbollah har trappet opp aktiviteten i de berørte områdene, og at gruppen bruker sivile hjem for å gjemme våpen, noe Hizbollah selv nekter for.

Tidligere lørdag meldte Hizbollah at de hadde sendt raketter mot en militærbase ved den israelske havnebyen Haifa, men det er ikke meldt om sårede eller drepte.

Fredag kveld meldte libanesiske helsemyndigheter at 57 personer var drept det siste døgnet som følge av israelske angrep. De fleste av angrepene skjedde i Sør-Libanon og i Bekaadalen.

