Viktig propalestinsk gruppe i USA ut mot Trump

Gruppen Uncommitted (Uforpliktet) går ikke så langt som til å støtte Kamala Harris, men advarer i en video i sosiale medier om at «det kan bli verre under Trump». En av gruppens stiftere, Lexi Zeidan, ber velgerne vurdere hvem som har «best antikrigsholdning» i stedet for å se på «hvem som er den beste kandidaten».

Valgkampapparatet til Harris er redd for å miste stemmer i vippestater som Michigan, der sinne blant arabisk-amerikanere over regjeringens støtte til Israels krigføring i Gaza og Libanon truer den allerede knappe ledelsen demokratene har.

Derfor vil det være en lettelse for Harris at Uncommitted åpent går ut mot Donald Trump, som står nær den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.

Samtidig har en annen antikrigsgruppe, Abandon Harris (Forlat Harris), gitt sin formelle støtte til Green Party-kandidaten Jill Stein. Det kan føre til at hun indirekte bidratt til at Trump vinner i vippestater der bare noen få tusen stemmer kan endre utfallet av valget.

Begge gruppene – som tiltrekker seg mange velgere med arabisk palestinsk og muslimsk bakgrunn – har oppstått i protest mot president Joe Bidens støtte til Israel tross de økende sivile tapene på Gazastripen.

Harris har avvist krav fra aktivister og demonstranter om en våpenboikott mot Israel, men sier at hun vil få på plass en våpenhvile i Gaza og sikre palestinernes rett til «verdighet, sikkerhet, frihet og selvbestemmelse».

