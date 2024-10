Trump: Gaza kan bli bedre enn Monaco

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Været, vannet, klimaet. Alt. Det kunne vært så vakkert. Det kunne vært den beste tingen i hele Midtøsten. Det kunne faktisk vært en av verdens beste steder, sier Trump i et intervju med den konservative radiopersonligheten Hugh Hewitt.

På spørsmål om Gaza kunne utfordret Monaco om «gjenoppbygd på riktig måte», svarer Trump at det kunne vært enda bedre.

78-åringen, som var president fra 2017 til 2021, hevder han har vært der og at han ble imponert av det han så.

– Det fikk meg til å si «wow», sier han, og legger til at de lokale innbyggerne aldri har tatt ordentlig nytte av utsikten mot Middelhavet.

Trumps svigersønn Jared Kushner foreslo i desember at Israel bør «flytte befolkningen ut» for å dra nytte av verdifulle strandeiendommer i Gaza.

Trumps kommentarer kommer på ettårsdagen for Hamas' angrep mot Israel, der over 1200 mennesker ble drept. Siden da har israelske gjengjeldelsesangrep drept over 41.000 palestinere i Gaza.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)