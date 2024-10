Israel skal ha angrepet telt for fordrevne i Gaza, flere barn skal være drept

Palestinske tjenestemenn opplyser onsdag at angrep nord og sentralt på Gazastripen har krevd minst 18 liv, hvorav fem var barn.

To av angrepene rammet telt for fordrevne i Nuseirat og Bureij sentralt i Gaza, melder nyhetsbyrået AP. Ni personer skal ha blitt drept, blant dem tre barn. En AP-journalist var onsdag vitne til at likene hadde ankommet al-Aqsa martyrenes sykehus i byen Deir al-Balah like ved.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa melder at ni av de drepte tilhørte samme familie. Angrepet var rettet mot leiligheten deres i nabolaget Shejaia nord på Gazastripen, ifølge Wafa, som viser til helsepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne.

Nødetater kommer ikke fram

Palestinske nødetater har fått ubekreftede meldinger om at flere titall palestinere kan ha blitt drept i Jabalia og andre områder nord i Gaza, men de når ikke fram til områdene på grunn av Israels angrep.

Det israelske militæret har de siste dagene meldt at de har startet en ny bakkeoffensiv nord i Gaza fordi de mener Hamas har forsøkt å omgruppere seg i området.

Antall palestinere som er registrert drept i israelske angrep siden 7. oktober i fjor, passerte onsdag 42.000, hvorav 45 er drept det siste døgnet, ifølge den siste oppdateringen fra Gazas helsemyndigheter. Oversikten viser at minst 42.010 mennesker er drept og 97.720 såret i løpet av et drøyt år.

Det var mandag ett år siden Hamas-angrepet mot Israel som utløste krigen, som siden har spredd seg til Libanon. Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet og mer enn 250 tatt til fange av Hamas.

I forbindelse med årsdagen offentliggjorde Al Jazeera en liste med navnene på over 34.000 palestinere som er drept i israelske angrep det siste året.

Må stenge ned leirer

For første gang siden krigen startet, er FN nå tvunget til å stenge ned leirer og tjenester i området, skriver Philippe Lazzarini, sjef for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på X.

Det finnes nesten ingen basisvarer lengre, og flere sulter nå, advarer han.

Poliovaksineringen i Gaza er også truet, ifølge Lazzarini.

WHO har planer om å gi hundretusener av barn i Gaza andre dose av poliovaksinen fra 14. oktober. Massevaksineringen startet 1. september etter at det første poliotilfellet på 25 år ble påvist i Gaza i sommer.

400.000 mennesker fanget

Den israelske hæren (IDF) har beordret evakuering fra området, men både palestinske myndigheter og FN understreker at det ikke finnes noen trygge steder å flykte til.

– Minst 400.000 mennesker er fanget i området. Nye evakueringspåbud fra Israel tvinger folk til å flykte på nytt og på nytt, særlig fra leiren i Jabalia. Mange nekter fordi de vet altfor godt at det ikke finnes noen steder i Gaza som er trygge, skriver Lazzarini.

