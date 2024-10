Tolvåring mistenkt etter eksplosjon i København

Begge er danske statsborgere. Det var en kraftig eksplosjon i en oppgang rundt 500 meter fra den israelske ambassaden i byen.

Ambassaden ble nylig utsatt for et attentat, og to svenske tenåringer ble forrige uke siktet for terror. De er anklaget for å ha kastet håndgranater opp på en balkong i nærheten av den israelske ambassaden.

Mandagens eksplosjon skjedde på ettårsdagen for angrepene mot Israel 7. oktober i fjor. Politiet har sagt at de undersøker om eksplosjonen kan kobles til attentatet, men at det innledningsvis ikke er noe som tyder på det.