Nordea-kunder har innloggingsproblemer

– Man kan oppleve problemer med å logge inn, og det beklager vi. Vi jobber med å løse det nå, sier pressekontakt Hugo Laigar i Nordea til Aftonbladet.

Hva som kan ligge bak problemene, vil han ikke kommentere,

– Akkurat nå er det fullt fokus på å løse dem, sier han.

Nordea ble i september utsatt for et såkalt DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep, som overbelaster tekniske løsninger slik at de ikke fungerer. Angrepet skjedde samtidig som det ble gjort teknisk vedlikehold, noe som førte til problemer for kundene.