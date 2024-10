Hevder nordkoreanske soldater er blitt drept i Ukraina

Flere er også trolig på vei, sa Sør-Koreas forsvarsminister Kim Yong-hyun til landets nasjonalforsamling tirsdag.

Uttalelsen kommer i forbindelse med meldinger i ukrainske medier om at seks nordkoreanske offiserer var blitt drept i et ukrainsk rakettangrep mot russiskokkupert territorium 3. oktober.

– Vår vurdering er at det er trolig at nordkoreanske soldater og befal har lidd tap i Ukraina, sa Kim.

Han la til at Nord-Korea ventes å sende flere soldater for å støtte opp om Russlands krig. Militære eksperter har lenge ment at Nord-Korea har sendt utstyr og våpen til Russland til bruk i krigen i Ukraina, og landene har et tett forhold.