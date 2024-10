Trump: Innvandrere tar med dårlige gener til USA

Trump kritiserte sin rival visepresident Kamala Harris i et radiointervju da han tok opp regjeringstall som han hevder viser at 13.000 innvandrere ikke sitter i varetekt til tross for at de er dømt for drap.

– De bor nå lykkelig i USA, sa Trump til programlederen Hugh Hewitt.

– Du vet, folk som dreper, og jeg tror det, det ligger i genene deres. Vi har mange dårlige gener i landet vårt akkurat nå. 425.000 mennesker har kommet til landet vårt, som ikke burde vært her og som er kriminelle, hevdet Trump.

Han hadde imidlertid misforstått tall utgitt i september av USAs immigrasjonsmyndighet ICE. Tallene inkluderer ikke personer som er fengslet utenfor ICE-fasiliteter, og de dekker en periode som strekker seg over flere tiår, inkludert da Trump selv var president.

– Må tenke på konsekvensene

Amerikanske medier meldte mandag at antallet migrantpågripelser ved grensen mellom USA og Mexico falt med 75 prosent på årsbasis i september, til det laveste nivået siden Trump-administrasjonen, med henvisning til statistikk fra USAs sikkerhetsdepartement.

– Jeg forsvarer vanligvis ikke Trumps uttalelser, og selv her lyver han om at 13.000 drapsmenn er løslatt, sier den konservative politiske kommentatoren Richard Hanania, som er leder for Center for the Study of Partisanship and Ideology (CSPI).

– Men han har rett i at kriminalitet i stor grad er genetisk. Han burde bare lære om hvor få innvandrere som begår kriminalitet, og tenkte over konsekvensene av det han sier.

Trump, som ligger svært tett med Harris i flere meningsmålinger i forkant av valget i november, har brukt mye av valgkampen på å demonisere både papirløse innvandrere og de som er i USA med lovlig opphold.

Voldsomme påstander

Under et valgkampmøte i september sa den 78 år gamle tidligere reality-stjernen at Harris burde bli tiltalt for president Joe Bidens grensepolitikk og kalte innvandrere «dyr som er ute etter å voldta, plyndre, stjele og drepe».

Han har også gjentatte ganger truet haitiere med lovlig opphold i Ohio med deportasjon og anklaget dem for å spise lokalbefolkningens kjæledyr, noe som ikke stemmer.

Trump, som er den eldste presidentkandidaten noensinne og den første som er tidligere straffedømt, anklaget immigranter for å «forgifte blodet til landet vårt» i desember, en setning som gjorde at mange trakk paralleller til Adolf Hitler, ifølge AFP.

Trump, som har vært gift tre ganger, har selv fire barn med to kvinner som ikke er født i USA – avdøde Ivana Trump fra Tsjekkia og sin nåværende kone Melania Trump fra Slovenia. Han har også én datter med sin tidligere amerikanske kone Marla Maples.

