To amerikanere deler nobelprisen i medisin

Ambros er en amerikansk utviklingsbiolog som oppdaget det første kjente mikroRNA. Han er professor ved University of Massachusetts Medical School i Worcester, Massachusetts.

Ruvkun er en amerikansk molekylærbiolog ved Massachusetts General Hospital og professor i genetikk ved Harvard Medical School i Boston.

MikroRNA er en ny klasse av bitte små RNA-molekyler som spiller en avgjørende rolle i genregulering.

Dette viste seg å være avgjørende for flercellede organismer, inkludert mennesker. MikroRNA er funnet å være grunnleggende viktig for hvordan organismer utvikler seg og fungerer.

«Deres banebrytende oppdagelse beskrev en ny mekanisme for hvordan gener reguleres, som viste seg å være avgjørende for flercellede organismer», skriver Nobelkomiteen.

«Vi vet nå at det menneskelige genomet inneholder mer enn tusen gener som koder for forskjellige mikroRNAer. Den overraskende oppdagelsen avslørte en ny dimensjon av genregulering som viste seg å ha en grunnleggende betydning for utvikling og funksjon av organismer», heter det videre i komiteens begrunnelse.

Prisen er på 11 millioner svenske kroner. Selve prisseremonien finner sted i Stockholm tirsdag 10. desember.