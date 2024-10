Kasakhstan vedtar å bygge sitt første atomkraftverk

Det sentralasiatiske landet er verdens største produsent av uran og har enorme oljereserver. Men samfunnet lider av kronisk mangel på energi.

Søndagens folkeavstemning viser at 71,12 prosent stemte for forslaget om å bygge et atomkraftverk. Oppslutningen var på 63 prosent.

Kina, Frankrike, Russland og Sør-Korea skal konkurrere om å få bygge kraftverket, som skal ligger ved en delvis fraflyttet landsby ved bredden av Balkhasjsjøen.

President Kassym-Jomart Tokajev sier at kraftverket er det største prosjektet noen gang i Kasakhstans historie som selvstendig land. Presidenten, som ble valget i 2019, vil helst at et internasjonalt konsortium som består av selskapet med spisskompetanse og det ypperste av teknologi, skal bygge kraftverket.

Ja-siden har dominert under oppløpet til folkeavstemningen, og motstandere har slitt med å bli hørt i mediene. Flere titalls personer er blitt arrestert de siste ukene.

Spørsmålet om atomkraft er svært ømtålig i Kasakhstan der Sovjetunionen fra 1949 til 1989 gjennomførte rundt 450 kjernefysiske prøveeksplosjoner og utsatte store deler av befolkningen for stråling.

For å sikre seg et høyest mulig flertall åpnet regjeringen for at også kasakhstanere som ikke er registrert i valglistene, skulle få delta. Gratis busser sirkulerte i de store byene for å få folk til stemmelokalene.