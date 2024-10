Kamala Harris deltok på populær Spotify-podkast

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et forsøk på å nå flere velgere den siste måneden før presidentvalget, skal Kamala Harris denne uken stille opp på ulike TV- og radioprogrammer. Søndag startet hun med en opptreden i Alex Cooper’s populære Spotify-podkast «Call Her Daddy», som fokuserer på kvinnesaker.

Harris viste til Donald Trumps gjentatte uttalelser om at han er en beskytter av kvinners rettigheter.

– Dette er den samme fyren som sa at kvinner burde straffes for å ta abort, sa Harris.

Cooper spurte henne om hva hun følte da hun hørte Trump i forrige måneds presidentdebatt med henne, si at noen demokratstyrte delstater tillater abort til og med etter fødselen.

Harris svarte at Trumps påstand var en ren hvit løgn og at den var en fornærmelse mot kvinner.

– Denne fyren er full av løgner, sa Harris om Trump.

Harris, som ikke har egne biologiske barn, men har en ektemann med barn fra et tidligere ekteskap, ble også spurt om Trumps visepresidentkandidat J.D. Vances tidligere uttalelse om at han ikke ønsker at landet blir styrt av «barnløse kattedamer».

– Det mener jeg er en ondsinnet ting å si, sa Harris.

Verken Vances kontor eller Trump valgkampapparat har svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

Harris skal denne uken delta på «60 Minutes» hos CBS, «The View» hos ABC, «The Late Show with Stephen Colbert» hos CBS, og på «The Howard Stern Show».

