Georgias regjering vil stille presidenten for riksrett

I en pressebrifing sier parlamentsleder Shalva Papuashvili at anklagene mot presidenten gjaldt utenlandsbesøk som ikke var godkjent av regjeringen. Dette er de samme anklagene som ble fremsatt i forrige riksrettsrunde i fjor.

Det regjerende Georgisk drøm-partiet og dets allierte mangler imidlertid tilstrekkelig stemmer i parlamentet til å stille Zourabichvili for riksrett. Papuashvili sa at han håpet at tiltaket blir vedtatt etter at et nytt parlament er valgt.

Zourabichvili ble valgt i 2018 med støtte fra Georgisk drøm. Hun har de siste ukene påtatt seg meklerrollen mellom Georgias splittede opposisjonspartier, med sikte på å fjerne Georgisk drøm ved valget.

Zourabichvili, som er en Paris-født tidligere fransk diplomat med georgiske aner, møtte i forrige uke presidentene i Frankrike, Tyskland og Polen samt høytstående EU-tjenestemenn under en reise til Europa.

EU sa i forrige uke at de hadde suspendert alle kontakter på høyt nivå med den georgiske regjeringen på grunn av deres antivestlige og antieuropeiske fortellinger.

Selv om Georgia har vært stort sett provestlig siden uavhengigheten fra Moskva i 1991, har utenlandske og innenlandske kritikere anklaget Georgisk drøm for å forsøke å sabotere landets langvarige mål om EU- og NATO-medlemskap og å snu seg mot Russland.

Partiet hevder selv at de ønsker at Georgia skal bli med i EU og Nato, samtidig som de vil unngå å komme i konflikt med Russland.

Ifølge meningsmålinger er Georgisk drøm fortsatt landets mest populære enkeltparti, selv om det har tapt terreng siden 2020, da det vant nesten 50 prosent av stemmene og et knapt parlamentarisk flertall.

Les også: Georgia har signert lov som begrenser LHBT-rettigheter

Les også: Ekspert: – Israel har ikke mange venner (+)

Kommentar: Vi lever i en tid full av destruktive ledere