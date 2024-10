Nichols-drapet: Eks-politimenn frikjent på flere tiltalepunkter

De tre sto tiltalt for å ha forsøkt å dekke over drapet på Tyre Nichols i fjor. I tillegg sto de tiltalt for brudd på borgerrettigheter, påvirkning av vitner og motarbeidelse av rettsvesenet.

Etter seks timer med overveielser, konkluderte den føderale juryen torsdag med at alle tre er skyldige i å ha påvirket vitner i et forsøk på å dekke over hendelsen. Men to av dem er frikjent for tiltalepunktet om å ha brutt borgerrettighetene.

Den tredje er frikjent for å ha brutt Nichols borgerrettigheter slik at det forårsaket død, men kjent skyldig på et mindre alvorlig tiltalepunkt om å ha brutt borgerrettigheter slik at det medførte kroppsskade. Det er ikke klart når det blir straffutmåling i saken.

Fem politimenn

Juryen hadde i nesten en måned hørt beskrivelser om hva som skjedde da Nichols ble banket opp av fem politimenn 7. januar i fjor, noe som førte til at Nichols døde av de påførte skadene tre dager senere.

I tillegg har det i rettssalen blitt vist videoer der politimennene blant annet brukte pepperspray og elektrosjokkvåpen på Nichols før de begynte å slå og sparke ham.

Ny rettssak venter

Forsvarere for de tiltalte har argumentert med at voldsbruken ikke var overdreven. Nichols ignorerte gjentatte ganger beskjeder fra politimennene, som fulgte protokoll, har forsvarerne argumentert.

Til sammen fem politimenn var involvert i volden. To av dem har tidligere erkjent straffskyld.

De fem politibetjentene er i tillegg siktet for drapet på Nichols i en separat sak på delstatsnivå, men den rettssaken er ennå ikke blitt berammet i Tennessee.

Les også: Republikaner: – Setter landet foran partiet