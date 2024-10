IS-bortført yazidi-kvinne satt fri på Gazastripen etter ti års fangenskap

Hun ble bortført av IS i Irak da hun var elleve år gammel. Til slutt havnet hun i fangenskap hos en Hamas-kriger på Gazastripen.

Nå er hun gjenforent med familien sin etter en aksjon i samarbeid mellom USA, Israel, Jordan og Irak, opplyser det israelske utenriksdepartementets talsmann David Saranga.

– Dette er ytterligere bevis for forbindelsen mellom Hamas og IS, samt forbrytelser mot menneskeheten begått av terrororganisasjoner i Gaza, sier Saranga.

Ifølge Jerusalem Post ble hun tvunget inn i et ekteskap i Raqqa i Syria til en palestinsk kriger som hadde bånd til IS. Deretter ble hun fraktet til Gaza der hun ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep mens hun satt i fangenskap, ifølge avisen.

Kvinnen klarte angivelig å rømme tidligere i år etter at ektemannen hennes var blitt drept i et israelsk luftangrep. Deretter la hun ut historien sin på nettet, noe som førte til oppmerksomhet fra myndighetene som da hadde forsøkt å finne henne i fire måneder. Kvinnen har to barn. Det er uklart hva som har skjedd med dem.

Yazidi-minoritetens område rundt Sinjar i Nord-Irak ble utsatt for gjentatte angrep fra IS i 2014. Minst 3000 yazidier ble drept, og over 6000 yazidi-kvinner og barn ble bortført og tvunget til å bli sexslaver for IS-krigere. Mange ofre er fortsatt savnet.