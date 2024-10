Trump: – Ville lagt ned veto mot føderalt abortforbud

– Alle vet at jeg ikke ville ha støttet et føderalt abortforbud, under noen som helst omstendighet, og at jeg faktisk ville ha lagt ned veto mot det, skriver Donald Trump på sitt sosiale nettverk Truth Social.

Trump utdyper og sier at abortrettigheter er et tema som hver enkelt delstat bør ta stilling til. Trumps ektefelle, Melania Trump, skriver i sin kommende selvbiografi at kvinner har rett til å ta abort.

– Hvorfor skulle noen som helst andre enn kvinnen selv ha makten til å bestemme over hva hun skal gjøre med kroppen sin?, skriver Melania Trump i selvbiografien, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Selvbiografien hennes blir lansert neste uke.

