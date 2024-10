Rettsdokumenter i valgpåvirknings-sak mot Trump offentliggjort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dokumentene som dommer Tanya Chutkan har offentliggjort, består av 165 sider og er trolig påtalemyndighetens siste mulighet til å presentere detaljer i saken mot Donald Trump før presidentvalget 5. november.

Det kommer ikke til å bli noen rettssak i saken før valget, og hvis Trump vinner, er det sannsynlig at han kommer til å beordre justisdepartementet om å henlegge saken.

Trump har ikke erklært skyld på noen av de fire tiltalepunktene.

Aktorer som samarbeider med Smith satser på at bevismaterialet skal være tilstrekkelig til å overleve en runde i Høyesterett om at ekspresidenter har immunitet fra straffeforfølgelse for offentlige handlinger de foretok som president.

Påtalemyndigheten har sagt at dokumentene omfatter nye bevis i saken, blant annet basert på intervjuer med øyenvitner og vitnemål som er fremlagt for en storjury, men mye av materialet kommer ikke til å bli offentliggjort før en rettssak, heter det.

Under etterforskningen ble flere høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen, blant dem tidligere visepresident Mike Pence og Det hvite hus' stabssjef Mark Meadows, fremstilt for en storjury.

Trumps forsvarere mener det er upassende at dokumentene legges fram bare uker før valget. De har argumenter med at hele saken burde henlegges, basert på Høyesteretts tidligere kjennelse om at Trupm har stor grad av immunitet i denne saken.

