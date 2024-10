Natos nye generalsekretær er i Kyiv – lover å øke støtten til Ukraina

Rutte og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde pressetreff i den ukrainske hovedstaden. Den nye generalsekretæren lover fortsatt støtte til Ukraina.

– Putin må innse at vi ikke gir opp, og ønsker at Ukraina skal seire til slutt. Vi skal trappe opp vår støtte til Ukraina og drive landet tettere på Nato, sa Rutte da han inntok jobben.

Hans forgjenger, Jens Stoltenberg, var flere ganger i Kyiv etter at Russlands fullskalainvasjon begynte i februar 2022.

Rutte var Nederlands statsminister i 2014, da Malaysia Airlines-flyet MH17 ble skutt ned over Ukraina av en russisk rakett. Nedskytingen førte til at 298 mennesker ble drept, flertallet av dem nederlendere. Han har uttalt at det forandret hans verdenssyn og gjorde at han ble sterkt proukrainsk.

