Boris Johnson: Fant avlyttingsutstyr på do etter Netanyahu-besøk

Johnson hevder i sine memoarer «Unleashed» at hendelsen fant sted da han var utenriksminister under Theresa May i 2017. Under et besøk til Johnsons daværende kontor ba den israelske statsministeren om tillatelse til å låne toalettet.

– Han brukte litt tid, og det kan være et sammentreff, men jeg ble fortalt at det senere ble funnet et avlyttingsutstyr på badet, skriver Johnson.

Utstyret skal ha blitt funnet etter en rutinesjekk av kontoret og toalettet, hevder Johnson, som var statsminister i Storbritannia fra 2019 til 2022.

Det er uklart om den israelske regjeringen ble konfrontert med hendelsen, og den israelske ambassaden i London har så langt ikke kommentert Johnsons påstand.

