Dødstallene stiger etter Helene i USA – minst 180 er døde

USAs president Joe Biden sender hæren inn i de kriserammede områdene etter Helene. Opp mot 1000 soldater skal inn i en rekke delstater for å bidra i oppryddingsarbeidet.

De 180 omkomne fordeler seg på seks forskjellige delstater, og myndighetene frykter at tallet kan øke, skriver CNN.

South Carolina er blant de hardest rammede. Der alene er nesten en halv million mennesker fortsatt uten strøm. Totalt er over én million strømløse.

Dødstallene er fortsatt langt unna orkanen Katrina i 2005, som tok livet av over 1800 mennesker.

Delstatsmyndighetene gjør sitt for å hjelpe befolkningen etter orkanens herjinger. For eksempel har Georgias guvernør Brian Kemp midlertidig fjernet drivstoffskatten for å lette på byrden til samfunn som er avhengige av drivstoff til strøm og oppvarming.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har allerede besøkt nettopp Georgia. Onsdag besøker Joe Biden både North og South Carolina. Visepresident Kamala Harris gjør som sin konkurrent og drar til Georgia.