Omverdenen fordømmer Irans angrep, men ber Israel holde igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Iran hevder angrepet var et svar på Israels drap på Hamas-lederen Ismail Haniyeh, Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah og den iranske generalen Abbas Nilforoushan.

Iran Mideast Tensions Iranere med Hizbollah-flagg feiret tirsdag kveld angrepet mot Israel i sentrum av Teheran. (Vahid Salemi/AP)

Israel gjort det klart at angrepet vil få «alvorlige følger», men omverdenen ber nå begge land om å vise tilbakeholdenhet.

– Dette må ta slutt. Det trengs absolutt en våpenhvile, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Farlig runddans

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer det iranske angrepet, men advarer også mot ytterligere opptrapping.

– Denne farlige runddansen med angrep og gjengjeldelse kan komme helt ut av kontroll. Det trengs øyeblikkelig våpenhvile i hele regionen, skriver han på X.

EUs utenrikssjef Josep Borrell. (Angela Weiss/AFP)

Spanias statsminister Pedro Sánchez ber også om at voldsspiralen brytes, og landets utenriksminister José Manuel Albares maner til tilbakeholdenhet.

På randen av storkrig

Det samme gjør utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Konflikten er i ferd med å eskalere helt ut av kontroll. Regionen står på randen av en storkrig som kan komme til å involvere enda flere stater og skape en enda større humanitær katastrofe, sier han til NTB.

– Jeg gjentar mitt budskap om at alle parter umiddelbart må stanse krigshandlingene og søke diplomatiske løsninger. Arbeidet med våpenhvile både i Gaza og i Libanon må intensiveres ytterligere, sier Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). (Thomas Fure/NTB)

Frankrikes statsminister Michel Barnier frykter også ytterligere opptrapping.

– Situasjonen blir stadig verre i Det nære Østen og Midtøsten, med opptrapping og angrep. Det ligger nå an til åpen konflikt mellom Iran og Israel, sier han og omtaler situasjonen som ekstremt alvorlig.

Forkastelig eskalering

USA, Tyskland, Storbritannia og Canada er unisone i sin fordømmelse av angrepet mot Israel og mener ansvaret for opptrappingen av konflikten ligger hos Iran. Det samme gjør Danmark.

– En forkastelig eskalering av konflikten i Midtøsten, lyder kommentaren fra Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

– Iran må øyeblikkelig stanse. Dette fører regionen på randen av avgrunnen, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

Uakseptabelt

USAs utenriksminister Antony Blinken kaller det iranske angrepet helt uakseptabelt og ber om at en samlet verden fordømmer det.

En talsmann for Blinkens departement, Matthew Miller, sier angrepet må få følger og at USA koordinerer et svar sammen med Israel.

Canadas utenriksminister Mélanie Joly fordømmer også det iranske rakettangrepet.

– De iranske angrepene mot Israel vil bare føre til ytterligere destabilisering i regionen og må stanse, sier hun.

Storbritannias statsminister Keir Starmer ringte tirsdag kveld sin israelske motpart Benjamin Netanyahu og understreket britenes «forpliktelse til israelsk sikkerhet og beskyttelse av sivile».

Hyller angrepet

Hamas hyller på sin side det iranske angrepet og kaller det en berettiget hevn for Israels drap, blant annet på sin egen leder Ismail Haniyeh og Hizbollahs leder Hassan Nasrallah.

– Den islamske motstandsbevegelsen (Hamas) velsigner de heroiske rakettoppskytningene, heter det i en uttalelse.

Iran avviser også all kritikk av angrepet og kaller det et «lovlig, rasjonelt og et legitimt svar på terroristhandlinger».