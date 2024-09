Harris, Biden og Trump skal besøke orkanrammede områder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kamala Harris drar så snart det lar seg gjøre uten å hindre rednings- og opprydningsarbeidet som nå pågår, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Harris ble brifet om føderale myndigheters innsats i de orkanrammede områdene mens hun var på valgkampturné søndag.

Hun har også snakket med North Carolinas guvernør Roy Cooper, og også tatt kontakt med Floridas guvernør Ron DeSantis og Georgias guvernør Brian Kemp, fremgår det av uttalelsen.

Harris har tilbrakt fire dager i Arizona, Nevada og California. Søndag avsluttet hun reisen med en pengeinnsamlingsaksjon i Los Angeles. Valgkampstaben hennes kunngjorde at det er samlet inn 55 millioner dollar under to arrangementer i helgen.

Også USAs president Joe Biden og republikanernes presidentkandidat Donald Trump skal besøke områder som er rammet av orkanen Helene.

– Biden planlegger denne uken å reise til det sørøstlige USA så snart det lar seg gjøre uten å forstyrre nødetatenes arbeid, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Søndag kveld ble Biden orientert på nytt om orkanens ferd gjennom den sørøstlige delen av landet. Tidligere søndag beskrev presidenten overfor journalister orkanens herjinger som overveldende og at føderale myndigheter bistår berørte delstater med alt som trengs.

Tidligere president Donald Trumps valgkampstab kunngjorde tidligere søndag at den republikanske presidentkandidaten skal besøke Valdosta i Georgia mandag.

Ifølge en opptelling som CNN har gjort, er minst 93 personer i seks delstater så langt registrert omkommet som følge av Helene – 36 i North Carolina, 25 i South Carolina, 17 i Georgia, elleve i Florida, to i Virginia og to i Tennessee.

Les også: Åge Aleksandersen til Dagsavisen om Ap: – Jeg må passe kjeften min nå (+)

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Det er ikke en tom trussel (+)

Lers også: – Jeg var syk. Utlending. Og ble behandlet som dritt