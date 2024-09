Prognoser: Ytre høyre-partiet FPÖ størst i valget i Østerrike

De første prognosene fra Arge Wahlen og Foresight kom kort tid etter at valglokalene stengte klokka 17. De er basert på poststemmer og opptelte stemmer fra valglokaler som hadde kortere åpningstid.

Det sosialdemokratiske partiet fikk 20 prosent, ifølge prognosen.

Da østerrikerne gikk til urnene søndag, var det klart at ytre høyre-partiet Frihetspartiet (FPÖ) kunne ta sin første valgseier noensinne. Partiet har vært del av koalisjonsregjeringer tidligere, men kan potensielt slite med å finne samarbeidspartnere denne gangen, selv om det endelige valgresultatet skulle bekrefte seieren.

Partiet har ledet på meningsmålinger i månedsvis, men forspranget til det regjerende konservative folkepartiet (ÖVP) har krympet til nesten ingenting.

Partiets statsminister Karl Nehammer har i valgkampen fremstilt seg selv som en statsmann og rivalen, FPÖ-leder Herbert Kickl, som en giftig trussel.

Valgets vinner fikk som ventet ikke noe absolutt flertall, men må danne en koalisjonsregjering for å kunne styre landet.

– Det som står på spill, er om FPÖ vil kunne utnevne en statsminister eller ikke, sier Kathrin Stainer-Haemmerle, professor i statsvitenskap ved Carinthia-universitetet.

– Skulle det skje, så må jeg si at Østerrikes rolle i EU ville vært vesentlig annerledes. Kickl har ofte sagt at Viktor Orban er et forbilde for ham, og han vil støtte ham, sier professoren, som viser til Ungarns statsminister.

