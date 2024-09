Israel vurderer opptrapping i nord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israel har de siste dagene trappet angrepene mot Hizbollah i Libanon betydelig opp, og fredag ble Hizbollah-leder Hassan Nasrallah drept i et israelsk angrep sør i Beirut.

Israels forsvarssjef Herzi Halevi antydet lørdag flere angrep er i vente og sa at likvideringen av Nasrallah ikke er «det siste i verktøykassa».

Gallant omtaler angrepet, der seks boligblokker ble jevnet med jorden, som «det viktigste målrettede angrepet siden staten Israel ble grunnlagt».

Gallant møtte lørdag militærledere for å diskutere en opptrapping langs fronten i nord.

– Forsvarsminister Gallant gjør for øyeblikket en operativ situasjonsvurdering angående utvidelsen av IDFs aktiviteter i nord, heter det i en uttalelse fra Gallants kontor.

Amerikanske tjenestepersoner opplyser til ABC News at israelske styrker søndag morgen lokal tid allerede kan ha igangsatt begrensede aksjoner på bakken i Libanon og mot Hizbollah-mål på grensa.

Talsperson Nadav Shoshani i det israelske forsvaret (IDF) sier at Israel har forårsaket store skader på Hizbollahs stridsevne den siste uka, men at mye av militsens arsenal fortsatt er intakt, og at Israel vil fortsette angrepene.

Lørdag opplyste militæret at tre brigader med reservister er innkalt til tjeneste rundt om i landet. Allerede er to brigader sendt til det nordlige Israel for å forberede en mulig bakkeinvasjon av Libanon.

Ifølge Libanons helseminister er minst 1030 mennesker, blant dem 156 kvinner og 87 barn, drept i de israelske angrepene i Libanon den siste tida.