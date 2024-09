Ny voldtektsanklage mot Diddy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En kvinne som har reist søksmål mot ham i New York, hevder at rapperen gjentatte ganger dopet ned og voldtok henne mellom 2020 og denne sommeren, og at hun ble gravid etter en av voldtektene.

Combs er anklaget for overgrep av flere kvinner, og er tiltalt av føderale myndigheter for seksuell menneskehandel, vold og utpressing. Han nekter straffskyld.

Combs er en av hiphops mest kjente produsenter og rappere. Han har vunnet tre Grammy-priser og har samarbeidet med blant andre Notorious B.I.G., Mari J. Blige og Usher. I 1993 grunnla han plateselskapet Bad Boy Records.