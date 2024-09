Israelske medier: Hizbollah-sjefen var mål for angrepene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge den israelske hærens talsmann Daniel Hagari var det Hizbollahs militære hovedkvarter som var mål for angrepet. Det lå angivelig skjult under en boligblokk i Dahieh-nabolaget sør i Beirut.

Israelsk TV og avisa Haaretz melder imidlertid at det var Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah som var mål for angrepet. Det oppgis ingen kilder for opplysningen.

Det samme melder nettavisa Axios, som heller ikke navngir noen kilde til opplysningen.

Ifølge Haaretz overlevde imidlertid Nasrallah angrepet.

Nasrallah har ikke vært sett offentlig på mange år, men holder jevnlige taler via video.