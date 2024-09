Eide om Netanyahus budskap i FN: – En mørk tale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I sin tale i FNs hovedforsamling fredag valgte Netanyahu en tone som ligner tonen til USAs tidligere president George W. Bush etter 11. september 2001, mener Eide (Ap).

– Budskapet til Israels statsminister var at «enten er du med oss, eller så er du med terroristene», sier utenriksministeren i en uttalelse.

– Denne tilnærmingen kommer ikke til å tjene Israel. Talen hadde ingen spor av noe ønske om en tostatsløsning eller av diplomatiske løsninger overhodet, fortsetter Eide.

Han reagerer også på Netanyahus harde utfall mot Palestinas president Mahmoud Abbas, som han anklaget for å drive diplomatisk krigføring mot Israel.

– Men hvis poenget er å redusere Irans innflytelse i regionen, mener jeg det er viktig å samarbeide med de moderate kreftene i regionen, altså både med palestinske myndigheter og de moderate arabiske landene som aksepter Israel, sier han.

– Derfor er det etter mitt syn svært kontraproduktivt at Netanyahu går så hardt ut mot Palestinas president Abbas, som nettopp representerer det moderate alternativet, sier Eide.

Gislene på Gazastripen fikk mye oppmerksomhet i Netanyahus tale, og det er forståelig, mener Eide.

– Norge er enig i at gislene må løslates umiddelbart og betingelsesløst. På den andre siden nevnte han ikke de mange titusener sivile palestinere som er drept det siste året med ett ord. Ved å høre denne talen får man en virkelighetsbeskrivelse av at det eneste grusomme som skjer i Gaza, er at det er terrorister og gisler der, sier Eide.