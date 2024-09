Secret Service-agent etterforskes for seksuell trakassering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En talsperson for Secret Service opplyser at den aktuelle ansatte er permittert i påvente av etterforskningen. Harris’ stab har nulltoleranse for seksuell trakassering, heter det i en uttalelse.

Ifølge Real Clear Politics, som viser til flere kilder i Secret Service, anklages agenten for å ha befølt en kvinnelig stabsansatt på et hotellrom i Wisconsin. Det hele skal angivelig ha skjedd i påsyn av andre, og agenten skal ha vært så full at han senere sovnet i gangen på hotellet.

Den føderale livvakt- og sikkerhetstjenesten beskytter amerikanske politiske ledere og deres familier, og er allerede satt under press etter at Republikanernes presidentkandidat Donald Trump overlevde et attentat 13. juli i Pennsylvania.

Secret Service-sjef Kimberly Cheatle gikk av i kjølvannet av kritikken som fulgte attentatet mot Trump. Trump ble mål for et nytt attentat tidligere i september, men denne gangen var han aldri i attentatmannens skuddlinje, og det ble ikke fyrt av skudd. Mannen som er pågrepet, ble denne uka siktet for drapsforsøk.

