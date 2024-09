Kreml sier ny atomdoktrine bør ses som en advarsel mot Vesten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag kunngjorde president Vladimir Putin nye planer om å utvide Russlands regler for bruk av atomvåpen. I disse planene ligger muligheten for å iverksette et atomangrep som svar på massive luftangrep.

Ett av forslagene går ut på at russiske styrker kan svare med atomvåpen – også mot land som ikke sitter på slike våpen selv, men som støttes av andre atommakter.

Ukraina, nabolandet som Russland invaderte i februar 2022, er et slikt eksempel.

De planlagte endringene må anses som et tydelig signal, understreket Dmitrij Peskov, Kremls talsperson, torsdag da han snakket med pressen.

– Det er et signal som advarer disse landene om konsekvensene dersom de deltar i et angrep på landet vårt med ulike midler, ikke nødvendigvis atomvåpen, sa Peskov.

Han la også til at Russland styrker atomvåpenlageret sitt.

– Vi avviser selvfølgelig sterkt disse truslene, sier EUs utenrikspolitiske talsperson Peter Stano. Han beskriver de planlagte endringene i atomdoktrinen som uansvarlige og hensynsløse.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)